Суд у Мадриді зобов’язав повернути Шакірі понад 55 млн євро через помилкові податкові претензії

Суд у Мадриді зобов’язав податкову службу Іспанії повернути колумбійській співачці Shakira понад 55 мільйонів євро після того, як визнав помилковими претензії щодо несплати податків.

Як повідомив Вищий суд Audiencia Nacional, податкова служба у 2021 році оштрафувала співачку, дійшовши висновку, що у 2011 році вона провела в Іспанії понад 183 дні, а отже мала сплачувати податок на доходи як податковий резидент країни, передає CNN.

Втім, суд встановив, що Шакіра перебувала в Іспанії лише 163 дні, тому не вважалася податковим резидентом.

У заяві після рішення суду співачка назвала його «вирішальним і історичним». Вона заявила, що понад вісім років зазнавала «жорстокого публічного переслідування», кампаній зі знищення репутації та тиску, який позначився на її здоров’ї та родині.

«Сьогодні ця історія руйнується — і руйнується всією силою судового рішення», — заявила артистка.

У суді уточнили, що рішення стосується лише податкових зобов’язань за 2011 рік.

Водночас у 2023 році Шакіра уклала окрему угоду з прокуратурою Іспанії у справі про ухилення від сплати податків за 2012–2014 роки.

Тоді співачка визнала звинувачення та погодилася виплатити 17,5 мільйона євро, включно з податками, відсотками та штрафом.

Прокуратура вимагала для Шакіри понад вісім років ув’язнення у разі обвинувального вироку за всіма пунктами обвинувачення, однак сторони досягли мирової угоди, яка дозволила уникнути тюремного строку.