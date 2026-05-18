        У Білорусі порушили кримінальну справу проти фронтмена “Ляпіса Трубецкого”

        Віктор Алєксєєв
        18 Травня 2026 18:00
        Сергій Міхалок / Фото: Wikimedia.org
        Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальну справу проти лідера гурту «Ляпис Трубецкой» Сергія Міхалка. Про це повідомило видання «Дзеркало» з посиланням на заяву відомства.

        Музиканта звинувачують за статтями про «розпалювання ворожнечі» та «образу Олександра Лукашенка». За першою статтею йому загрожує до п’яти років позбавлення волі, за другою — до чотирьох років.

        Що саме стало підставою для відкриття справи, офіційно не уточнюється.

        Водночас «Дзеркало» нагадує, що у 2024 році в Білорусі визнали «екстремістською» пісню гурту «Ляпис Трубецкой» «Не быць скотам», написану ще у 2011 році на вірші класика білоруської літератури Янки Купали.

        Слідчі запропонували Міхалку добровільно з’явитися до управління Слідчого комітету в Мінську. Справу планують розглядати у рамках «спеціального провадження», тобто заочно.

        Сергій Міхалок — білоруський та український музикант, один із засновників гуртів «Ляпис Трубецкой» і Brutto. У 2015 році він отримав посвідку на проживання в Україні, а у 2020 році став заслуженим артистом України.


