У Дніпрі після нічної атаки постраждало немовля: кількість поранених зросла до 23

У Дніпрі після нічної атаки постраждав п’ятимісячний хлопчик. Про це повідомив у Telegram глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, загальна кількість постраждалих зросла до 23 людей. Серед них — п’ятимісячне немовля, а також діти віком п’ять і 10 років.

Кількість госпіталізованих не змінилася — у лікарнях залишаються вісім постраждалих.

У ніч проти 18 травня російські війська масовано атакували Дніпро дронами та ракетами.

Під час атаки у місті зафіксували влучання по житловому кварталу. У кількох місцях спалахнули пожежі.

Також сталася пожежа на даху багатоповерхового будинку.

У Дніпровському районі російські війська влучили по складу піротехнічної продукції, де також виникла пожежа.