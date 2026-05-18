        У Дніпрі після нічної атаки постраждало немовля: кількість поранених зросла до 23

        Віктор Алєксєєв
        18 Травня 2026 14:58
        5-місячному хлопчику знадобилася меддопомога після нічної ворожої атаки на Дніпро / Фото: Дніпропетровська ОВА
        У Дніпрі після нічної атаки постраждав п’ятимісячний хлопчик. Про це повідомив у Telegram глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

        За його словами, загальна кількість постраждалих зросла до 23 людей. Серед них — п’ятимісячне немовля, а також діти віком п’ять і 10 років.

        Кількість госпіталізованих не змінилася — у лікарнях залишаються вісім постраждалих.

        У ніч проти 18 травня російські війська масовано атакували Дніпро дронами та ракетами.

        Під час атаки у місті зафіксували влучання по житловому кварталу. У кількох місцях спалахнули пожежі.

        Також сталася пожежа на даху багатоповерхового будинку.

        У Дніпровському районі російські війська влучили по складу піротехнічної продукції, де також виникла пожежа.


