У Житомирі чоловік у СЗЧ бігав вулицею з ножем та поранив двох перехожих

Патрульні Житомира затримали чоловіка за напад із ножем на двох перехожих. Встановлено, що раніше зловмисник втік із військової частини.

Про це повідомили в патрульній поліції Житомирської області.

У Житомирі екіпаж роти тактико-оперативного реагування помітив чоловіка з ножем під час руху на виклик. Поліцейські зупинилися на безпечній відстані, дістали табельну зброю та наказали йому кинути ніж. Після цього чоловіка затримали.

Інший екіпаж отримав повідомлення про пораненого чоловіка неподалік. Патрульні виявили потерпілого з великою крововтратою.

“Патрульні наклали йому турнікет та оклюзійні пов’язки. До приїзду медиків інспектори контролювали стан пораненого. Згодом його ушпиталили”, – розповіли патрульні.

Також правоохоронці повідомили про ще одного потерпілого, якого доправили до лікарні.

Під час встановлення даних затриманого поліцейські з’ясували, що він перебуває в розшуку як особа, яка самовільно залишила військову частину.

Слідчі затримали чоловіка за ст. 208 КПК України та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 15 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).