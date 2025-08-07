У Житомирі двоє неповнолітніх вчинили теракт: загинув чоловік, ще один — у лікарні

Правоохоронці затримали двох російських агентів, які ввечері 5 серпня вчинили теракт у Житомирі. Двоє неповнолітніх підірвали в одному з мікрорайонів саморобний вибуховий пристрій. У результаті загинув чоловік, ще один госпіталізований у тяжкому стані.

Про це повідомили в СБУ.

Реклама

За даними слідства, підготовкою теракту займалися завербовані ворогом 17-річна студентка місцевого профліцею та її одноліток. Обидва потрапили у поле зору російських спецслужб, коли через Telegram-канали шукали легкого заробітку.

“Після вербування неповнолітні отримали інструкції від куратора з РФ, за якими виготовили СВП з підручних засобів. Для конспірації агенти купували складові до вибухівки у різних магазинах та на місцевих ринках”, — розповіли в СБУ.

Для максимального ураження зловмисники начинили вибухівку гайками, а для дистанційного підриву — спорядили мобільним телефоном з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. Потім фігуранти заклали вибухівку за координатами, які так само отримали на месенджер від куратора. На місці запланованого теракту агенти заховали телефонну камеру, через яку окупанти відстежили прибуття жертв на локацію і активували СВП.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт, що призвів до загибелі людини.

Подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.