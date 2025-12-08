У Данії затримали кримінального авторитета з Житомира, якого кілька років розшукували Інтерпол та українська поліція

У Данії затримали 36-річного житомирянина, якого кілька років розшукували за організацію підпільного грального бізнесу, розбій та поширення злочинного впливу. Чоловіка екстрадували в Україну, йому повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу.

Співорганізатора підпільного грального бізнесу екстрадували з Данії / Фото: Нацполіція

Поліція Житомирщини повідомила, що іноземні партнери по лінії Інтерполу затримали в Данії розшукуваного 36-річного жителя області, відомого у кримінальних колах. Інформація про нього була внесена до обліків Генерального секретаріату Інтерполу. Після затримання його екстрадували в Україну для подальшого розслідування.

За даними слідства, чоловік був співорганізатором злочинної групи, яка займалася незаконним гральним бізнесом. У серпні 2022 року діяльність підпільного закладу припинили під час спецоперації. Також встановлено, що в січні того ж року він разом зі спільниками організував зустріч з клієнтом казино, який вимагав частину виграшу: чоловіка побили, відібрали майже 60 тисяч гривень та вимагали ще 100 тисяч за доступ до гральних закладів.

Реклама

Реклама

Правоохоронці з’ясували, що підозрюваний мав тривалі кримінальні зв’язки, дотримувався традицій злочинного середовища, контролював групи, причетні до злочинів у регіоні, впливав на розподіл коштів для підтримання засуджених та усував конкурентів у гральному бізнесі.

Слідчі повідомили йому про підозру за кількома статтями: організація незаконного грального бізнесу (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 ККУ), розбій, вчинений групою осіб (ч. 2 ст. 187 ККУ), а також встановлення та поширення злочинного впливу (ч. 1 ст. 255-1 ККУ).

3 грудня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 908 400 гривень. Досудове розслідування триває.