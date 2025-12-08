АТЕШ: командування рф приховує втрати на Покровському напрямку, оформлюючи загиблих як СЗЧ

Російське командування на Покровському напрямку системно приховує бойові втрати, оформлюючи загиблих військових як «самовольно оставивших часть».

Про це повідомляє рух АТЕШ, чиї агенти працюють усередині 30-ї омбр РФ.

Командування російських сил на Покровському напрямку свідомо занижує кількість убитих військових. За даними агентів, у бригаді діє налагоджена схема: після масштабних втрат загиблих оформлюють як тих, хто нібито самовільно залишив підрозділ.

За інформацією АТЕШ, у 30-й омбр уже створені окремі списки, куди заносять сотні прізвищ — убитих подають як СЗЧ. Особовому складу прямо повідомляють, що такий спосіб «простий, бо не треба пояснювати родичам, де тіло». Схему застосовують і до тих, хто загинув у хаотичних штурмах, і до тих, кого ліквідували загороджувальні підрозділи.

Агенти руху повідомляють, що кількість фіктивних СЗЧ за останній рік зросла в рази: «З їх числа вже можна зібрати цілу бригаду». Це, за словами джерел, спричиняє глибоку кризу всередині підрозділу: солдати бояться, що їх «спишуть» як дезертирів навіть у разі загибелі в бою.

У АТЕШ зазначають, що така практика руйнує залишки довіри між військовими, посилює страх та агресію, а моральний стан стрімко падає. Дисципліна розкладена, командуванню не вірять, а боєздатність частини погіршується з кожним новим штурмом.