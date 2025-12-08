Таїланд завдав авіаударів по Камбоджі після зриву перемир’я: загострення на спірному кордоні

Таїланд повідомив про авіаудари по території Камбоджі після того, як на спірному кордоні спалахнули нові бої. Обидві країни звинувачують одна одну у порушенні перемир’я, укладеного за посередництва президента США Дональда Трампа та прем’єра Малайзії Анвара Ібрагіма.

Про це повідомляє Reuters.

Таїландська армія заявила, що в ніч проти понеділка викликала авіапідтримку для ударів по військових цілях у Камбоджі після того, як близько 5:00 ранку за місцевим часом відновилися бої у кількох районах уздовж спірної ділянки кордону. За словами речника армії, внаслідок сутичок загинув один тайський військовий та восьмеро отримали поранення.

Реклама

Реклама

Таїландські ВПС повідомили, що Камбоджа задіяла важке озброєння, перегрупувала підрозділи та підготувала допоміжні елементи, що могло б спричинити розширення бойових дій. Це, за їхніми словами, і стало причиною застосування авіації, «щоб стримати та знизити військові можливості Камбоджі».

У Камбоджі натомість заявили, що тайська армія здійснила атаки на їхні сили на світанку у двох локаціях після кількох днів «провокацій». Міністерство оборони наголосило, що камбоджійські війська не відповідали. Колишній прем’єр Хун Сен назвав дії Таїланду «агресією» та закликав свої війська до максимальної стриманості, водночас зауваживши, що «червона лінія для відповіді вже окреслена».

За даними місцевої влади, у Камбоджі серйозно поранені троє цивільних. У Таїланді йдуть масові евакуації — понад 385 тисяч людей з чотирьох прикордонних районів готують до переміщення, більше 35 тисяч уже розміщені у тимчасових укриттях. У Камбоджі також триває відтік населення: щонайменше 1 100 сімей були евакуйовані з провінції Оддар-Мінчей.

Прикордонний конфлікт між країнами триває понад століття й час від часу переходить у збройні сутички. Останнє загострення сталося в липні, коли п’ятиденні бої призвели до загибелі щонайменше 48 людей і тимчасового переміщення близько 300 тисяч. Перемир’я тоді було досягнуто завдяки посередництву Анвара Ібрагіма та Дональда Трампа, а розширену угоду про мир було підписано в Куала-Лумпурі в жовтні.

Однак напруга зросла після підриву тайського військового на мінi минулого місяця. Таїланд заявив про призупинення імплементації перемир’я, звинувативши Камбоджу у «нових» мінних полях уздовж кордону. Пномпень ці звинувачення заперечує, хоча, за даними експертів, деякі міни, виявлені на кордоні, справді могли бути встановлені нещодавно.