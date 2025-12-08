Умєров повідомив, що сьогодні передасть Зеленському повну інформацію щодо діалогу зі США

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про завершення кількох днів перемовин у США з представниками президента Дональда Трампа. Українська сторона отримала всі актуальні драфти американських пропозицій та готує їх для обговорення з президентом України.

Про результати роботи української делегації у США повідомив Рустем Умєров. За його словами, команда разом з Андрієм Гнатовим провела кілька днів перемовин з представниками Білого дому та отримала повний пакет інформації щодо їхньої розмови у Москві, включно з усіма актуальними пропозиціями.

Умєров зазначив, що першочерговим завданням Києва було отримання цих матеріалів для подальшого детального обговорення з президентом України. Він наголосив, що Україна спільно з міжнародними партнерами має зробити все можливе для гідного завершення війни.

Секретар РНБО уточнив, що сьогодні президенту України буде передано всю інформацію про діалог зі США та всі документи, отримані під час зустрічей. «Працюємо максимально інтенсивно. Слава Україні!», — підсумував він.