        Суспільство

        У Чернігові дрон РФ зруйнував частину житлового будинку, одну людину госпіталізовано

        Сергій Бордовський
        8 Грудня 2025 07:21
        читать на русском →

        У Чернігові падіння російського БпЛА призвело до пошкодження багатоквартирного житлового будинку та травмування трьох людей. Одну постраждалу людину госпіталізували, рятувальники ліквідували займання газу.

        У Чернігові через падіння російського БпЛА пошкоджено багатоквартирний будинок: троє постраждалих / Фото: ДСНС

        Про це повідомили у ДСНС.

        За даними служби, внаслідок падіння російського дрона пошкоджено багатоквартирний будинок: вибито віконні конструкції та пошкоджено газопровід. Троє людей дістали травми, одного з них доставили до лікарні.

        На місці події рятувальники оперативно ліквідували займання газу. Для підтримки мешканців розгорнуто пункт незламності, психологи ДСНС надали допомогу 24 людям.


