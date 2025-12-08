У Чернігові дрон РФ зруйнував частину житлового будинку, одну людину госпіталізовано

У Чернігові падіння російського БпЛА призвело до пошкодження багатоквартирного житлового будинку та травмування трьох людей. Одну постраждалу людину госпіталізували, рятувальники ліквідували займання газу.
Про це повідомили у ДСНС.
За даними служби, внаслідок падіння російського дрона пошкоджено багатоквартирний будинок: вибито віконні конструкції та пошкоджено газопровід. Троє людей дістали травми, одного з них доставили до лікарні.
На місці події рятувальники оперативно ліквідували займання газу. Для підтримки мешканців розгорнуто пункт незламності, психологи ДСНС надали допомогу 24 людям.