Росія вдарила по Слов’янську авіабомбою: шестеро поранених, пошкоджені будинки й авто

У Слов’янську шість цивільних дістали поранення внаслідок удару російською авіабомбою ФАБ-250 із УМПК. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

У Слов’янську поранено шість людей після влучання авіабомби поблизу багатоповерхівки / Фото: Донецька обласна прокуратура

Донецька обласна прокуратура повідомила, що 6 грудня о 16:46 війська РФ завдали авіаудару по Слов’янську, застосувавши авіабомбу ФАБ-250 з уніфікованим модулем планування та корекції. Боєприпас упав поблизу багатоповерхового житлового будинку.

Унаслідок атаки поранено шістьох цивільних: двох чоловіків 38 і 69 років та чотирьох жінок віком 44, 60, 62 і 63 роки, які перебували у своїх оселях. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми та різані рани.

Реклама

Реклама

Прокурори зафіксували пошкодження семи багатоповерхових будинків і шести автомобілів у місті.

Правоохоронці здійснюють розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.