Чехія активувала вертолітний підрозділ НАТО під час нічного удару рф по Україні

Чеський вертолітний підрозділ НАТО був превентивно активований через нічний російський удар по Україні, повідомила міністерка оборони Чехії у відставці Яна Чернохова.

Про це інформує ČTK.

Яна Чернохова заявила, що через нічний масований російський удар по Україні сьогодні було превентивно активовано чеський вертолітний підрозділ, який з вересня працює на сході Польщі в межах посилення оборони східного флангу НАТО. Про це вона повідомила в коментарі Чеському телебаченню.

Йдеться про три вертольоти Mi-171Š, які допомагають польським силам охорони повітряного простору. Чернохова уточнила, що над територією Польщі зрештою жодної загрози не було, тож підрозділ повернувся на базу. Через атаку РФ також піднялися польські винищувачі.

У Генеральному штабі армії Чехії підтвердили, що чеська вертолітна група діє в Польщі згідно з союзницькими зобов’язаннями НАТО. Представник штабу Лукаш Штєрба зазначив, що з міркувань безпеки інформацію про кількість активацій чи часові параметри не розголошують.

Розміщення чеських гвинтокрилів у Польщі стало реакцією на попередню атаку РФ, коли російський дрон залетів на польську територію. Підрозділ планує залишатися в Польщі кілька місяців та посилювати місцеву оборону повітряного простору.

За даними українських Повітряних сил, у нічному ударі українська ППО знищила 30 ракет і 585 дронів, повідомляє агентство AP. У Польщі на тлі атаки спрацювали сирени, зокрема в Люблінському воєводстві, після чого польська авіація була піднята в небо. Пізніше польське оперативне командування повідомило, що повітряний простір країни порушений не був.

Польські військові подякували союзникам НАТО, зокрема чеській авіації, за допомогу в охороні повітряного простору.