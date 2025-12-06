Атомні електростанції вимушено знизили потужність після масованої атаки РФ — Міненерго

Внаслідок нічного масованого удару РФ по енергетичній інфраструктурі українські атомні електростанції були змушені знизити обсяги генерації. Про це повідомив очільник Державної інспекції енергетичного нагляду України Анатолій Замулко в ефірі Єдиних новин, зазначає Міненерго.

За його словами, підвищення потужності до номінальних значень відбуватиметься поступово — після відновлення енергетиками пошкоджених мереж. Наразі в усіх регіонах уже тривають аварійно-відновлювальні роботи, фахівці роблять усе можливе, щоб заживити знеструмлених споживачів і повернути в роботу обладнання, пошкоджене російськими ударами.

Через масштаб атаки обсяг прогнозованих обмежень споживання довелося збільшити. У низці регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії, зазначили в Міненерго. Актуальну інформацію по своєму населеному пункту споживачі можуть дізнатися на сторінках регіональних операторів системи розподілу.

У відомстві також поінформували, що внаслідок ударів Запорізька АЕС тимчасово залишалася без зовнішнього електропостачання. Лінія 330 кВ уже заживлена, однак лінія 750 кВ все ще перебуває в аварійному стані.

Міненерго наголосило, що обстріли РФ по інфраструктурі, яка забезпечує живлення потреб атомних станцій та видачу їхньої потужності, є грубим порушенням міжнародних норм ядерної безпеки і не повинні залишатися поза увагою світової спільноти.