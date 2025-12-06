У Вінниці затримали чоловіка за сексуальне насильство над 12-річною дівчинкою

Поліція затримала 43-річного мешканця Вінниці, якого підозрюють у вчиненні сексуального насильства стосовно 12-річної дівчинки.

Про це повідомила Поліція Вінницької області.

Правоохоронці Вінницької області затримали 43-річного приватного підприємця, якому інкримінують вчинення тяжкого злочину щодо малолітньої дитини. Дії чоловіка кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 153 (Сексуальне насильство) та ч. 3 ст. 156-1 (Домагання дитини для сексуальних цілей).

Згідно зі слідством, чоловік, який є приватним підприємцем, протягом кількох місяців спілкувався з дитиною через месенджер, обговорюючи відверті теми. Пізніше він запропонував зустріч, на яку дівчинка погодилась, не усвідомлюючи ризиків. За даними правоохоронців, під час зустрічі, що відбулася неподалік її місця проживання, затриманий вчинив протиправні дії.

Дитина повідомила про подію через кілька днів, після чого поліцейські оперативно провели необхідні слідчі дії та затримали чоловіка.

Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.