Анна Скороход звинуватила НАБУ у фальсифікації після обшуків у її квартирі

Народна депутатка Анна Скороход заявила, що НАБУ оприлюднило фальсифіковані фотографії з обшуку та чинить на неї політичний тиск перед поїздкою до США. Силові структури напередодні провели слідчі дії в межах розслідування справи про можливе отримання неправомірної вигоди.

Народна депутатка Анна Скороход оприлюднила заяву, в якій назвала фейковими опубліковані НАБУ фотографії з нібито її квартири, де правоохоронці проводили обшук у межах кримінального провадження. Вона заявила, що на знімках зображені інша кухня, інша спальня та гроші, які їй не належать, а тому вважає це маніпуляцією. За її словами, у її житлі після обшуку «все перевернули догори дриґом», але жодних доказів не знайшли.

Фото: Анна Скороход/Facebook

Скороход також звинуватила слідство в публікації змонтованих аудіозаписів, зазначивши, що повна версія звучить інакше. Вона наголосила, що не заарештована, отримала підозру, але, за її словами, слідство не змогло підкріпити її доказами. Депутатка заявила, що готова співпрацювати і вимагатиме розслідування того, що назвала провокацією.

Окремо Скороход припустила, що слідчі дії були проведені саме зараз для зриву її візиту до Вашингтона. Вона стверджує, що справа стосується подій вересня, а обшук збігся з її відрядженням до США, де вона мала взяти участь у міжнародних зустрічах. На її думку, це є політичним тиском, пов’язаним із її співпрацею зі Сполученими Штатами.

У кінці заяви депутатка подякувала СБУ за коректну поведінку, водночас звинуватила НАБУ у втраті суспільної довіри.

Як повідомляли раніше правоохоронні органи, СБУ спільно з НАБУ та САП заявили про викриття злочинної групи, яку, за даними слідства, очолювала народна депутатка. Слідство стверджує, що учасники групи запропонували представнику бізнесу за 250 тисяч доларів США сприяти накладенню санкцій РНБО на компанію-конкурента. За даними СБУ, до схеми було залучено помічника Скороход та кількох посередників. 5 грудня правоохоронці провели обшук у квартирі депутатки.