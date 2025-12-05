Німецькі школярі вийшли на акції протесту проти військового призову

Підлітки в різних містах Німеччини вдень 5 грудня вийшли на акції протесту проти призову до армії, повідомляє Der Spiegel.

Демонстрації пройшли як у великих містах, наприклад, у Берліні, Дрездені, Лейпцигу, так і в невеликих населених пунктах. Всього, як заявили організатори, акції планувалося провести в 90 містах.

Демонстрації пройшли після того, як бундестаг вранці 5 грудня схвалив реформу військового призову. Вона передбачає, що молоді люди повинні будуть проходити обов’язкову медичну комісію, коли їм виповниться 18.

«Шкільний протест» у Німеччині / Фото LETA, dpa

Демонстрації пройшли в навчальний час. У деяких випадках школярі пропускали один-два останніх уроки, щоб вийти протестувати.

В акціях протесту брали участь кілька сотень людей, в Берліні — понад три тисячі осіб. Серед учасників були, зокрема, батьки маленьких дітей і школярі початкової школи.

Проходження військової служби у Німеччині залишиться добровільним, але влада може почати призивати до армії за жеребом, якщо військовослужбовців буде недостатньо. Для цього бундестагу доведеться прийняти окреме рішення.