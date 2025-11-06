У Німеччині медбрата засудили до довічного ув’язнення за вбивство 10 пацієнтів

У Німеччині медбрата паліативного відділення засудили до довічного ув’язнення за вбивство десяти пацієнтів та замах на вбивство ще 27, повідомляє BBC.

За даними прокуратури, чоловік, ім’я якого не розголошується, вводив переважно літнім пацієнтам великі дози знеболювальних і заспокійливих засобів, щоб зменшити власне навантаження під час нічних змін. Злочини були скоєні між груднем 2023-го та травнем 2024 року в лікарні міста Вюрзелен, що на заході Німеччини.

Суд в Аахені визнав, що дії медбрата мали «особливу тяжкість провини», що позбавляє його права на дострокове звільнення через 15 років. Він може оскаржити вирок.

Реклама

Реклама

Прокурори також повідомили, що нині проводяться ексгумації для виявлення можливих додаткових жертв. Підозрюваного можуть притягнути до нового судового процесу.

Ця справа нагадує випадок колишнього медбрата Нільса Гьогеля, якого у 2019 році засудили до довічного ув’язнення за вбивство 85 пацієнтів у двох лікарнях північної Німеччини — його вважають наймасовішим убивцею у сучасній історії країни.