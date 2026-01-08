        Суспільство

        Росія може завдати масованого удару: Зеленський закликав реагувати на повітряні тривоги сьогодні вночі

        Галина Шподарева
        8 Січня 2026 19:30
        Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента
        Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента

        У ніч з 8 на 9 січня Росія може здійснити новий масований удар по Україні. Президент України Володимир Зеленський закликав українців реагувати на повітряні тривоги та під час загрози негайно спускатися в укриття.

        Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні 8 січня.

        “Є інформація, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар. Дуже важливо звертати увагу на повітряні тривоги сьогодні, завтра, постійно спускатися в укриття. Росіяни незмінні, вони намагаються скористатися погодою”, – йдеться у зверненні.

        Сьогодні на Дніпровщина та Запоріжжі після російської атаки по інфраструктурі була надзвичайно складна ситуація з електрикою. Для ліквідації наслідків задіяні необхідні ресурси, роботи тривають.

        У Запорізькій області вдень відновили енергопостачання за графіками. У Дніпрі, Кривому Розі, Нікополі, Павлограді та інших містах й громади Дніпровщини відновлювальні роботи тривають.

        “Були сьогодні, на жаль, і нові удари – саме по енергетиці й по цивільному сектору, в Кривому Розі – по житлових будинках”, – сказав Зеленський.

        Президент доручив уряду максимально допомагати місцевій владі.


