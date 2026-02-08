Сонце встановило рекорд XXI століття за кількістю потужних спалахів в одній активній області

Сонячна активна область 4366 встановила рекорд XXI століття за кількістю потужних спалахів категорії M, перевершивши попереднього рекордсмена.

Сонце встановило рекорд XXI століття за кількістю потужних спалахів, зафіксованих в одній активній області. Про це свідчать дані Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

Згідно з оновленим каталогом NOAA, активному центру №4366 зарахували одразу три додаткові спалахи категорії M. Таким чином загальна кількість потужних подій, пов’язаних із цією областю, зросла до 66, що є найвищим показником у XXI столітті.

Попереднім рекордсменом була активна область №3664, за якою зафіксували 64 спалахи категорії M. Саме ця область раніше стала джерелом однієї з найпотужніших магнітних бур за останні 20 років.

У NOAA зазначають, що потужні сонячні спалахи можуть впливати на космічну погоду, зокрема викликати геомагнітні бурі та порушення в роботі супутникових систем і зв’язку. Спостереження за активною областю 4366 триває.