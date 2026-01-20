Астроном пояснив появу над Україною полярного сяйва: чи можна спостерігати явище сьогодні

20 січня Землю накрив потужний сонячний викид, який досяг планети значно швидше, ніж прогнозували моделі. Унаслідок цього зафіксовано сильну геомагнітну бурю рівня G4, що створило умови для появи полярного сяйва.

Про це повідомив астроном Володимир Кажанов.

За даними астрономічних спостережень, викид корональної маси, пов’язаний із сонячним спалахом, досяг Землі раніше від очікуваного часу. Зіткнення сонячної плазми з магнітосферою планети було зафіксоване в інтервалі між 21:15 та 21:45.

Реклама

Реклама

Наразі триває радіаційний шторм рівня S4, який може спричиняти перебої в радіозв’язку та системах навігації, а також становить потенційну небезпеку для супутників, що перебувають на полярних орбітах. Паралельно геомагнітна буря досягла рівня G4 і, за оцінками фахівців, може посилитися.

Астрономи зазначають, що показник Bz міжпланетного магнітного поля наразі сильно коливається, однак загалом залишається сприятливим для виникнення полярного сяйва. За таких умов світіння може спостерігатися на ширших широтах, ніж зазвичай.

“Сьогодні також є сенс спостерігати і очікувати на появу полярного сяйва. На цей час магнітах буря ще активна і, за прогнозом, триватиме як мінімум добу”, – розповів Кажанов.

Як побачити полярне сяйво

Дивитись в північну сторону неба.

Знайти місце для спостереження без світлового забруднення – якомога далі від ліхтарів вуличного освітлення, високих дерев чи будинків.

Бажано, що б був вид на обрій.

“Якщо не бачите очима, спробуйте зробити фото смартфоном, налаштувавши зйомку з довгою експозицією, або встановіть фотоапарат на штатив та зробіть кілька знімків з довгою витримкою 5, 10, 20 секунд (ISO 200. 400…1600 чи більше). З налаштуваннями поекспериментуйте, що б не було пересвіченого неба чи темного як смола”, – радить астроном.