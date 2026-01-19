        Суспільство

        На 20 січня прогнозують потужну магнітну бурю рівня до 8 балів

        Галина Шподарева
        19 Січня 2026 19:06
        читать на русском →
        Спалахи на Сонці / Фото: depositphotos
        Спалахи на Сонці / Фото: depositphotos

        У вівторок, 20 січня, Землю накриє сильна магнітна буря, спричинена викидом корональної маси з Сонця. За даними вчених, очікується геомагнітний шторм високої інтенсивності, який може досягати рівня G4, що відповідає показнику Kp близько 8.

        Про це стало відомо з оприлюднених на сайті NOAA Space Weather Prediction Center даних.

        Фахівці зазначають, що така активність може впливати на роботу супутникових систем, навігацію та радіозв’язок, а також відчуватися метеозалежними людьми. Під час сильних магнітних бур можливі головний біль, запаморочення, підвищена втома, коливання артеріального тиску та порушення сну.

        Реклама
        Реклама

        Лікарі радять метеочутливим людям у ці дні уникати надмірних фізичних і емоційних навантажень, пити достатньо води, більше відпочивати та за можливості обмежити вживання кави й алкоголю. Також рекомендується уважніше стежити за самопочуттям і не ігнорувати погіршення стану під час піка магнітної бурі.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини