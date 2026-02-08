У Росії хочуть обмежити доступ до порносайтів для бездітних — нібито заради демографії

У комітеті Державної думи РФ з питань захисту сім’ї запропонували заборонити перегляд порнографії для росіян, які не мають дітей, пояснюючи це необхідністю підвищення народжуваності.

У Росії запропонували обмежити доступ до порнографічних сайтів для громадян, які не мають дітей. Ініціативу, про яку повідомляють російські ЗМІ, озвучила заступниця голови комітету Держдуми РФ з питань захисту сім’ї Тетяна Буцька.

За її логікою, перегляд контенту для дорослих нібито замінює «реальні стосунки» та заважає створенню сімей. Депутатка заявила, що якщо люди перестануть дивитися порнографію та займатися самозадоволенням, то переключаться на «реальний секс», що, на її думку, має позитивно вплинути на народжуваність.

Буцька також висловила тезу, що доступ до порносайтів варто залишити лише тим, хто вже має дітей. При цьому вона не уточнила, яким чином планується визначати наявність чи відсутність дітей у користувачів та як саме такі обмеження можуть бути реалізовані на практиці.

Ініціатива вже викликала хвилю іронічних і критичних реакцій у соцмережах, де користувачі звертають увагу на те, що демографічні проблеми в Росії пов’язані насамперед із війною, економічною нестабільністю та соціальними умовами, а не з переглядом порнографії.