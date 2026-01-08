Через негоду в Україні продовжать канікули або переведуть навчальні заклади на дистанційку до 19 січня

В Україні через різке погіршення погодних умов уряд ухвалив рішення, які можуть вплинути на формат навчання по всій країні. Йдеться про перехід на дистанційне навчання або продовження зимових канікул щонайменше до 19 січня 2026 року.

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

Міністерству освіти і науки спільно з іншими центральними органами виконавчої влади, обласними та Київською МВА доручено невідкладно опрацювати питання тимчасового припинення очного освітнього процесу. Як альтернативу розглядають дистанційний формат навчання або продовження зимових канікул щонайменше до 19 січня 2026 року.

Реклама

Реклама

Рішення стосуються закладів дошкільної, загальної середньої, професійної фахової передвищої та вищої освіти. Остаточний формат роботи визначатимуть оперативно з урахуванням висновків комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і реальної ситуації в кожному регіоні.

Крім того, обласним та Київській міській військовим адміністраціям рекомендовано на період ускладнення погодних умов опрацювати можливість переведення підприємств, установ і організацій на дистанційний режим роботи.

“Ці рекомендації не стосуються об’єктів критичної інфраструктури та інших суб’єктів, для яких дистанційна робота є недопустимою в умовах воєнного стану”, – зауважила Свириденко.