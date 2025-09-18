Верховна Рада ухвалила закон про посилення заходів безпеки у школах

Сьогодні, 18 вересня, Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому проєкт закону №11543 про внесення змін до Закону України “Про повну загальну середню освіту” щодо запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти, який посилює безпеку у школах та створює чіткі правила для захисту учнів і педагогів.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

“Документ зобов’язує засновників і керівників шкіл вживати комплекс заходів для недопущення або припинення загроз учасникам освітнього процесу. Серед них – огородження територій навчальних закладів, встановлення технічних засобів охорони та тривожної сигналізації для термінового виклику поліції. Також передбачається визначення правил перебування сторонніх осіб на території шкіл, а дотримання цих правил стане обов’язковим для всіх”, – йдеться у повідомленні.

Керівники шкіл мають забезпечувати проведення профілактичної роботи з учнями, спрямованої на запобігання правопорушенням.