Зеленський обіцяє нові кадрові рішення

Президент Володимир Зеленський у черговому зверненні повідомив про підсумки «історичного дипломатичного тижня» для України, ключовим результатом якого стало рішення Європи про виділення 90 млрд євро фінансової підтримки на наступні два роки.

За словами глави держави, Україна отримуватиме щонайменше по 45 млрд євро щороку, а кошти надходитимуть за рахунок заморожених російських активів, які залишаються заблокованими в Європі. Зеленський наголосив, що ці гроші є реальною фінансовою гарантією безпеки для країни і Росія має платити за розв’язану війну. Президент подякував керівництву ЄС та лідерам держав, які підтримали це рішення.

Зеленський також зазначив, що Україна продовжить роботу над спрямуванням усіх російських активів, заморожених не лише в Європі, на захист держави та її відновлення. Він визнав, що це одне з найскладніших завдань, однак висловив упевненість, що питання фінансування відбудови буде вирішене.

Окремо президент повідомив про роботу української переговорної команди у Флориді, де тривають зустрічі з американською делегацією та представниками президента США Дональда Трампа. За його словами, сторони конструктивно опрацьовують документи щодо завершення війни, гарантій безпеки та відбудови, а також обговорюють можливі часові рамки рішень. Зеленський очікує детальних доповідей від Рустема Умєрова та Андрія Гнатова.

Крім того, президент розповів про міжнародні розмови з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Стере, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, подякувавши їм за підтримку України.

У зверненні також ішлося про ситуацію в Одеській області. Зеленський зазначив, що держава вживає необхідних заходів для забезпечення надійної логістики на півдні регіону та протидії спробам Росії заблокувати доступ України до морської логістики. Він наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію.

Президент заявив, що й наступного, різдвяного тижня Україна залишатиметься в активному контакті з партнерами, а до кінця року очікує новин про нові пакети підтримки та рішення, які зменшуватимуть здатність Росії продовжувати війну. Також він анонсував кадрові рішення щодо окремих очільників місцевих адміністрацій і нові санкційні кроки.