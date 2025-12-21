Генштаб: з початку доби на фронті відбулося 93 бойові зіткнення

Сили оборони України стримують наступ російських військ по всій лінії фронту. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 16:00 21 грудня.

За даними Генштабу, від початку доби зафіксовано 93 бойові зіткнення. Російські війська продовжують активні штурмові дії на низці напрямків, зокрема на Покровському, Костянтинівському, Південно-Слобожанському, Куп’янському та Лиманському.

На Покровському напрямку окупанти здійснили 23 спроби прорвати оборону, з яких 15 атак уже відбито. Інтенсивні бої також тривають на Костянтинівському та Олександрівському напрямках.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках зафіксовано одну атаку та 49 обстрілів, у тому числі з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок ворожої артилерії постраждали громади Волфиного, Рижівки та Бояро-Лежачів Сумської області.

Генштаб зазначає, що на низці напрямків бої тривають, ситуація залишається напруженою.