Діденко попередила про похолодання на Святвечір і Різдво

Початок нового тижня в Україні буде подібним до погоди неділі – без істотних опадів і з температурою повітря близько нуля. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, у понеділок, 22 грудня, в Україні утримається хмарна погода без суттєвих опадів, можливий лише слабкий дощ або мряка. Денна температура коливатиметься близько 0 градусів, на півдні країни очікується від +3 до +8 градусів.

Водночас синоптикиня нагадала, що 22 грудня припадає день зимового сонцестояння, після якого світловий день починає поступово збільшуватися.

Наталка Діденко зазначила, що відносно м’яка погода збережеться ще в понеділок і вівторок, однак уже на Святвечір і Різдво, 24 та 25 грудня, в Україні очікується відчутне похолодання.

За її словами, на свята в країну прийдуть морози, що відповідатиме типовим зимовим погодним умовам.