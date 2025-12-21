        Суспільство

        Діденко попередила про похолодання на Святвечір і Різдво

        Віктор Алєксєєв
        21 Грудня 2025 15:43
        Різдво на києвському Подолі / Фото facebook.com/miss.gala1002
        Початок нового тижня в Україні буде подібним до погоди неділі – без істотних опадів і з температурою повітря близько нуля. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

        За її прогнозом, у понеділок, 22 грудня, в Україні утримається хмарна погода без суттєвих опадів, можливий лише слабкий дощ або мряка. Денна температура коливатиметься близько 0 градусів, на півдні країни очікується від +3 до +8 градусів.

        Водночас синоптикиня нагадала, що 22 грудня припадає день зимового сонцестояння, після якого світловий день починає поступово збільшуватися.

        Наталка Діденко зазначила, що відносно м’яка погода збережеться ще в понеділок і вівторок, однак уже на Святвечір і Різдво, 24 та 25 грудня, в Україні очікується відчутне похолодання.

        За її словами, на свята в країну прийдуть морози, що відповідатиме типовим зимовим погодним умовам.


