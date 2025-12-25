Світ зустрічає Різдво

У ніч на четвер християни в усьому світі зустрічають Різдво. Цього року свою першу різдвяну службу у Ватикані провів обраний у травні папа римський Лев XIV, а президент США Дональд Трамп вперше за час свого другого терміну приймав дзвінки дітей, які цікавилися пересуванням Санта-Клауса.

Після припинення війни в секторі Газа різдвяна служба відбулася у Віфлеємі, де, як вірять християни, народився Ісус.

У місті, розташованому в Палестинській автономії, на Західному березі річки Йордан, вперше за два роки пройшли церемонії за участю великої кількості людей.

Після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року і війни в секторі Газа, що послідувала за ним, масові заходи у Віфлеємі не проводилися з міркувань безпеки.

Різдвяну службу в соборі Святого Петра у Ватикані вперше провів папа римський Лев.

Раніше глава Римської католицької церкви закликав з нагоди Різдва «встановити в усьому світі мир на 24 години», однак його заклик не був почутий. Цього тижня понтифік говорив, що його «дуже засмутила» відмова Росії від різдвяного перемир’я у війні в Україні (у Москві стверджували, що хочуть справжнього миру і не мають наміру давати Києву час для переозброєння).

Під час служби Лев говорив про Різдво як про свято «віри, благодійності та надії» і критикував «спотворену економіку», яка «загрожує ставленням до людей як до звичайного товару».

У різдвяну ніч в Україні, як зазвичай, лунають сирени повітряної тривоги. Харків зустрів Різдво без опалення, Чернігів – без світла, Сумщина під постійними обстрілами.

До цього в українських церквах відбулися різдвяні служби. Україна вже третій рік святкує Різдво 25 грудня відповідно до григоріанського календаря, цей день оголошений вихідним.

Тим часом президент США Дональд Трамп зустрічає Різдво у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. У середу ввечері він разом зі своєю дружиною за традицією приймав дзвінки дітей, які цікавилися місцезнаходженням Санта-Клауса.

За пересуванням Санти по планеті, як зазвичай, стежить Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD). Співробітники командування доповідають про це президенту, який, у свою чергу, інформує дітей.

Однак цього року Трамп заявив, що перш ніж пропустити Санту до США, влада спочатку перевірила його на благонадійність.

«Санта — дуже хороша людина, — сказав Трамп одному з дітей, які телефонували. — Ми хотіли переконатися, що він не був впровадженим. Що ми не впроваджуємо в країну поганого Санту. Тож ми встановили, що Санта хороший».