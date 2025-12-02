У Чернівцях звільнили вчительку, яка обізвала учня “скотиною” через прохання перейти на українську

У Чернівецькому ліцеї №5 «Оріяна» звільнили вчительку географії, яка назвала учня «скотиною» після його прохання перейти на українську мову. Рішення ухвалили після службового розслідування, повідомила директорка закладу.

У Чернівецькому ліцеї №5 «Оріяна» звільнили вчительку географії, яка образила учня під час уроку після його прохання спілкуватися українською мовою. Про це повідомила директорка закладу Галина Абрам’юк в коментарі Укрінформу. Вона зазначила, що комісія зі службового розслідування завершила роботу, складено акт, після чого педагогиня написала заяву, а керівництво видало наказ про звільнення.

За словами директорки, минулого тижня вчительку відсторонили від обов’язків класного керівника, а саме звільнення відбулося у понеділок, 1 грудня. У ліцеї наголосили, що всі норми чинного законодавства були дотримані.

Реклама

Реклама

Раніше в одному з місцевих Telegram-каналів з’явилося відео, на якому педагогиня розмовляє з учнями російською. На прохання школяра перейти на державну мову вона називає його «скотиною», а згодом додає українською, що цей учень буде «найбільш відповідаючим на уроках географії».

На ситуацію відреагувала керівниця управління освіти Чернівецької міськради Ірина Ткачук. У своєму дописі вона наголосила, що в умовах дванадцятого року війни педагог, який дозволяє собі такі висловлювання, не може працювати в українській школі.