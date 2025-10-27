Рекордсменка Радіодиктанту Христина Гоянюк розкритикувала цьогорічний текст і дикцію ведучої

Рекордсменка з написання Радіодиктантів національної єдності Христина Гоянюк зі Львова різко розкритикувала цьогорічний диктант і те, як його продиктували. Про це повідомило Суспільне Культура.

«Знаєте, я навіть боюся щось сказати, щоб не прозвучало занадто різко. За 26 років це перший диктант, який звалив мене наповал. Недобре прочитаний — і сам текст дурнуватий», — сказала 77-річна Гоянюк, яка бере участь у Радіодиктанті вже 26 років поспіль.

Авторкою тексту цьогорічного диктанту під назвою «Треба жити!» стала письменниця Євгенія Кузнєцова, а читала його акторка Наталія Сумська. Христина Гоянюк зазначила, що, на її думку, диктант краще б прочитав Павло Вишебаба, який був диктором торік: «За ним хоч були зрозумілі розділові знаки».

Після ефіру користувачі соцмереж почали обговорювати інцидент, коли ведучий нібито перервав пані Христину під час прямого включення. Голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький вибачився за ситуацію й заявив, що буде проведено «окрему редакторську роботу».

«Ми цінуємо різні точки зору і не ховаємося від критики. Дякую всім, хто долучився до Радіодиктанту національної єдності. Треба жити!» — написав Чернотицький у Facebook.

Христина Гоянюк — рекордсменка Радіодиктанту, яка кілька разів ставала його переможницею та майже завжди пише без помилок. За фахом вона лікарка-бактеріологиня, усе життя працювала в медицині.

У липні 2025 року під час російського обстрілу Львова пані Христина втратила житло, однак, попри трагедію, пообіцяла, що цьогоріч знову візьме участь у диктанті:

«У мене сталася така біда, я залишилась без нічого… Але, незважаючи ні на що, радіодиктант писатиму».