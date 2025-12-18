        Суспільство

        Мовний омбудсмен запропонувала підвищити штрафи за порушення мовного закону

        Сергій Бордовський
        18 Грудня 2025 16:56
        Ілюстративне фото / BBC
        Ілюстративне фото / BBC

        Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська звернулася до Кабінету Міністрів України з пропозицією ініціювати підвищення адміністративних штрафів за порушення Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Йдеться про внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

        У зверненні до прем’єр-міністерки Івановська наголосила, що чинні санкції не виконують належної превентивної функції та фактично не стримують порушників. За її словами, у низці випадків сплата штрафу є менш обтяжливою, ніж приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства.

        Мовний омбудсмен також звернула увагу на зростання кількості звернень громадян щодо порушень мовного законодавства в останні роки, зокрема у сферах обслуговування, реклами, інтернет-ресурсів та публічної інформації. Водночас низький рівень відповідальності, за її оцінкою, нівелює ідею державного контролю та створює у порушників відчуття безкарності.

        Івановська підкреслила, що символічні штрафи не співмірні з економічною вигодою, яку отримують окремі суб’єкти господарювання, системно ігноруючи вимоги закону, і не мотивують до добровільного виконання мовних норм. Посилення адміністративної відповідальності вона назвала необхідною умовою забезпечення реальної дієвості мовного законодавства, поваги до державної мови як конституційної цінності та елемента національної безпеки України.


