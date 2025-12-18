        Техно

        Від сьогодні TruCAM фіксують швидкість на 14 нових ділянках: перелік локацій

        Сергій Бордовський
        18 Грудня 2025 16:36
        Вимірювання швидкості за допомогою приладу TruCAM / Патрульна поліція України
        Відсьогодні патрульні поліцейські розпочали використання приладів TruCAM ще на 14 нових ділянках доріг та вулиць населених пунктів.

        Про це повідомляє Патрульна поліція України.

        Як зазначають у поліції, TruCAM переважно застосовують на тих самих ділянках, де вже встановлені камери автоматичної фіксації порушень. Комбінований метод контролю дозволяє підвищити ефективність дотримання швидкісного режиму, особливо на аварійно небезпечних ділянках та в місцях концентрації ДТП, спричинених перевищенням швидкості.

        У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади TruCAM тимчасово не застосовують. Водночас у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях їх використовують на окремих безпечних ділянках.

        З урахуванням воєнного стану та аналізу аварійності до переліку додали 14 нових ділянок і внесли зміни до шести вже чинних. Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM, а вимірювання швидкості здійснюватимуть на 335 ділянках.

        У патрульній поліції нагадали, що в місцях використання TruCAM встановлені дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію, а службові автомобілі патрульних з увімкненими синіми проблисковими маячками перебувають на видимому місці.

        Розташування приладів TruCAM на дорогах України / Патрульна поліція України

