Від сьогодні TruCAM фіксують швидкість на 14 нових ділянках: перелік локацій

Відсьогодні патрульні поліцейські розпочали використання приладів TruCAM ще на 14 нових ділянках доріг та вулиць населених пунктів.

Про це повідомляє Патрульна поліція України.

Як зазначають у поліції, TruCAM переважно застосовують на тих самих ділянках, де вже встановлені камери автоматичної фіксації порушень. Комбінований метод контролю дозволяє підвищити ефективність дотримання швидкісного режиму, особливо на аварійно небезпечних ділянках та в місцях концентрації ДТП, спричинених перевищенням швидкості.

У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади TruCAM тимчасово не застосовують. Водночас у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях їх використовують на окремих безпечних ділянках.

З урахуванням воєнного стану та аналізу аварійності до переліку додали 14 нових ділянок і внесли зміни до шести вже чинних. Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM, а вимірювання швидкості здійснюватимуть на 335 ділянках.

У патрульній поліції нагадали, що в місцях використання TruCAM встановлені дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію, а службові автомобілі патрульних з увімкненими синіми проблисковими маячками перебувають на видимому місці.