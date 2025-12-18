У МВС запустили сервіс екстреної допомоги 112, який працює без мобільного зв’язку

        Техно

        В Україні запустили мобільний застосунок 112 / Фото: МВС
        В Україні запустили мобільний застосунок 112 / Фото: МВС

        У міністерстві внутрішніх справ розробили офіційний сервіс екстреної допомоги 112, який може працювати в умовах відсутності мобільного зв’язку. Застосунок вже доступний для завантаження.

        Про це повідомили в МВС.

        У критичній ситуації в екстрені служби можна зателефонувати через додаток — оператор 112 сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків та/або газову службу.

        Важливо! Перед початком користування необхідно обов’язково авторизуватися.

        Коли застосунок 112 буде корисним

        • У підвалі чи в укритті, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу.
        • У районах зі слабким або нестабільним покриттям.
        • Під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж.
