У МВС запустили сервіс екстреної допомоги 112, який працює без мобільного зв’язку

У міністерстві внутрішніх справ розробили офіційний сервіс екстреної допомоги 112, який може працювати в умовах відсутності мобільного зв’язку. Застосунок вже доступний для завантаження.

Про це повідомили в МВС.

У критичній ситуації в екстрені служби можна зателефонувати через додаток — оператор 112 сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків та/або газову службу.

Реклама

Реклама

Важливо! Перед початком користування необхідно обов’язково авторизуватися.

Коли застосунок 112 буде корисним

У підвалі чи в укритті, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу.

У районах зі слабким або нестабільним покриттям.

Під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж.