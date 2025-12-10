Загибель сина космонавта Каденюка розслідують як самогубство

Сьогодні вранці, 10 грудні, у Києві в Печерському районі знайшли мертвим 41-річного Дмитра Каденюка – сина першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка. Поліція розслідує смерть чоловіка як самогубство.

Як повідомили в поліції Києва, зранку правоохоронці отримали повідомлення від мешканки будинку на площі Лесі Українки, яка виявила у квартирі тіло свого 41-річного сина із ножовими пораненнями.

Попередньо встановлено, що на момент події вхідні двері до квартири були зачинені та не мають слідів злому, а ніж, яким, ймовірно, були спричинені тілесні ушкодження, загиблий тримав у своїй руці. Крім того, опитані мешканці будинку повідомили, що будь-якого шуму чи звуків боротьби не чули.

“Загиблий упродовж тривалого часу мав депресивні розлади, що відображалось на його поведінці. Напередодні ввечері у чоловіка стався черговий нервовий зрив, а на ранок матір виявила його без ознак життя та повідомила до поліції”, — розповіли в поліції.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство із додатковою відміткою “самогубство”. Тіло чоловіка направлено для проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.