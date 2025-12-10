Посадовців Міноборони та держпідприємств викрили у схемі продажу списаних військових кораблів

Поліція Києва спільно зі СБУ викрила схему незаконного продажу списаних кораблів Військово-морських сил, що завдала державі збитків понад 900 тисяч гривень. Підозри оголошені чиновнику Міноборони та двом працівникам держпідприємства «Укрспецторг».

Збитки державі понад 900 тис. грн через незаконний продаж списаних суден ВМС / Фото: Нацполіція

Поліція Києва повідомила про викриття схеми з незаконної реалізації списаних військових суден як металобрухту, що призвело до державних збитків на понад 900 тисяч гривень. За даними слідства, посадовець Міністерства оборони України разом із двома представниками державного спеціалізованого підприємства «Укрспецторг» організували продаж шести кораблів, списаних із балансу ВМС ЗСУ через непридатний технічний стан.

Слідчі встановили, що головний фігурант, займавши посаду начальника відділу утилізації військового майна Міноборони та маючи доступ до документів, використав службове становище для обходу законної процедури утилізації. Він створив умови для продажу кораблів конкретній комерційній компанії. Серед суден — «Фастів», «Євпаторія», «Борщів» та інші.

За даними слідства, зловмисники штучно перевели кораблі до найнижчої категорії утилізації, що дозволило оформити їх як металобрухт. Далі було забезпечено занижену оцінку вартості та проведення формального конкурсу, переможець якого був визначений заздалегідь. Вартість металу зменшили у кілька разів порівняно з ринковою, що дало комерційній структурі значну вигоду.

Унаслідок дій підозрюваних державі завдано збитків понад 900 тисяч гривень.

Підозри оголошено трьом учасникам схеми: чиновнику Міноборони та двом співробітникам «Укрспецторгу». Досудове розслідування триває.