На Львівщині затримали чоловіка, який з сокирою напав на військовослужбовця ТЦК

Поліція Львівської області повідомила про затримання 52-річного жителя Стрия, який напав на військовослужбовця РТЦК та СП під час заходів з оповіщення. Чоловікові загрожує до п’яти років позбавлення волі.

У Стрию перехожий поранив військовослужбовця РТЦК та СП: підозрюваного затримано / Фото: Нацполіція

Поліцейські Львівщини затримали зловмисника, який 9 грудня близько 19:30 напав на військовослужбовця РТЦК та СП у Стрию. Як повідомили у поліції, медики Стрийської центральної районної лікарні звернулися на спецлінію 102 після того, як до них надійшов пацієнт із забійною раною грудної клітки.

Правоохоронці встановили, що військовослужбовець отримав травму на вулиці Красівського під час проведення оповіщення. Перехожий, побачивши групу військових, спробував утекти, а коли один із них наздогнав чоловіка, той ударив військовослужбовця кухонним інструментом типу «сокира-молоток».

За фактом нападу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Поліцейські встановили місцеперебування підозрюваного — 52-річного мешканця Стрия — та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Триває досудове розслідування, вирішується питання щодо оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює Стрийська окружна прокуратура.

Нагадаємо, інцидент стався менш ніж за тиждень після трагедії у Львові, де військовослужбовець загинув від ножового поранення під час виконання групою оповіщення службових обов’язків.

Оперативне командування «Захід» заявило, що агресія проти представників сил оборони перестає бути поодинокими випадками та перетворюється на тривожну тенденцію.