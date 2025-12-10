РФ втратила ще 1 010 військових за добу: оновлена зведена статистика Генштабу

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлені дані про загальні бойові втрати російських сил. За добу втрати особового складу зросли ще на 1 010 осіб.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про оновлені загальні бойові втрати російських військ, оприлюднені у щоденному зведенні. За даними Генштабу, загальні втрати особового складу противника з 24 лютого 2022 року до 10 грудня 2025 року становлять близько 1 183 620 осіб, що на 1 010 більше порівняно з попередньою добою.

У повідомленні уточнюється, що знищено 11 404 танки (+1), 23 692 бойові броньовані машини (+1), 34 969 артилерійських систем (+25), 1 563 РСЗВ, 1 253 засоби ППО, 431 літак, 347 гелікоптерів, 89 066 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+177), 4 058 крилатих ракет, 28 кораблів і катерів, один підводний човен, 69 350 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+107) і 4 019 одиниць спеціальної техніки.

Дані уточнюються.