У Чехії затримали підозрюваного у вбивстві української біженки: 22-річну дівчину задушили через гроші

У Чехії знайшли мертвою 22-річну жительку Закарпаття Андріяну Офрім. Правоохоронці затримали підозрюваного, який зізнався у вбивстві. Після завершення процесуальних та адміністративних процедур, тіло дівчини буде передано родині та доставлено в Україну для поховання.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

Як пише видання Idnes, тіло дівчини виявили у водоймі у місті Фрідек-Містек. Українка приїхала в Чехію після початку російського повномасштабного вторгнення, у розшук її оголосили ще 25 листопада. 3 грудня тіло загиблої у водоймі помітив перехожий.

За даними судмедекспертів, українку задушили. За підозрою у вбивстві чеські правоохоронці затримали 33-річного українця, який зізнався у злочині. Мотивом нібито стали непорозуміння: чоловік був винен загиблій гроші з попередньої роботи. Під приводом віддавання боргу він заманив її на зустріч.

Нині підозрюваний чоловік перебуває під вартою та співпрацює зі слідчими. Йому загрожує від 12 до 20 років позбавлення волі.