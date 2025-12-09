        Кримінал

        У Чехії затримали підозрюваного у вбивстві української біженки: 22-річну дівчину задушили через гроші

        Галина Шподарева
        9 Грудня 2025 18:45
        читать на русском →
        Андріяна Офрім / Фото: Соцмережі
        Андріяна Офрім / Фото: Соцмережі

        У Чехії знайшли мертвою 22-річну жительку Закарпаття Андріяну Офрім. Правоохоронці затримали підозрюваного, який зізнався у вбивстві. Після завершення процесуальних та адміністративних процедур, тіло дівчини буде передано родині та доставлено в Україну для поховання.

        Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

        Як пише видання Idnes, тіло дівчини виявили у водоймі у місті Фрідек-Містек. Українка приїхала в Чехію після початку російського повномасштабного вторгнення, у розшук її оголосили ще 25 листопада. 3 грудня тіло загиблої у водоймі помітив перехожий.

        Реклама
        Реклама

        За даними судмедекспертів, українку задушили. За підозрою у вбивстві чеські правоохоронці затримали 33-річного українця, який зізнався у злочині. Мотивом нібито стали непорозуміння: чоловік був винен загиблій гроші з попередньої роботи. Під приводом віддавання боргу він заманив її на зустріч.

        Нині підозрюваний чоловік перебуває під вартою та співпрацює зі слідчими. Йому загрожує від 12 до 20 років позбавлення волі.

        Правоохоронці на місці виявлення тіла 22-річної українки / Фото: Idnes

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини