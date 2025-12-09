Двох жінок зі Львова підозрюють у незаконному переправленні українських дітей-сиріт за кордон для усиновлення

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка за гроші відправляла українських дітей за кордон для всиновлення. Щонайменше 25 дітей стали жертвами зловмисників. 13 із них були вивезені за кордон.

Про це повідомили в Національній поліції.

За даними слідства, зловмисники переправляли дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за кордон для їхнього незаконного усиновлення іноземцями. Ділки оформлювали опіку на підставних осіб, переважно чоловіків призовного віку, даючи їм можливість уникнути мобілізації, адже опікуни та піклувальники таких дітей не підлягають призову на військову службу й можуть виїхати з України. Також перевізникам дітей надавалась можливість скористатися гуманітарною програмою, що спрощує в’їзд українських біженців в іншу країну та надає їм право на проживання, роботу й соціальні пільги.

Для оформлення опіки зловмисники використовували підроблені документи, зокрема фальшиві довідки про доходи, договори оренди житла та свідоцтва про хрещення, які нібито підтверджували статус “опікунів” як хрещених батьків дітей. Це дозволяло проводити процедуру за спрощеною системою.

Затримання учасників схеми незаконного переправлення дітей за кордон / Фото: Нацполіція

“Також ділки чинили тиск на посадовців служб у справах дітей і військовослужбовців ТЦК та СП, використовуючи корупційні зв’язки та видаючи себе за впливових осіб, зокрема з Офісу Президента України, органів з питань усиновлення та адвокатської спільноти”, – розповіли в поліції.

Один з учасників угруповання, який проживає за кордоном, прикривався діяльністю міжнародної благодійної фундації, де обіймав керівну посаду.

Зловмисники добивалися ухвалення позитивних рішень щодо призначення опікунами підібраних осіб, забезпечення їх відстрочками від мобілізації та дозволами на виїзд дітей за кордон.

Жертвами схеми стали щонайменше 25 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 13 із них зловмисники незаконно перемістили за кордон і передали іноземцям на виховання, утримання та усиновлення. Переміщенню ще 12 дітей правоохоронці запобігли. За кожну таку оборудку фігуранти отримували значні суми грошей.

Наразі трьом учасникам злочинної схеми – двом жителькам Львова, серед яких організаторка, та їхньому помічнику з-за кордону – слідчі повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 149 – організація переміщення та передачі людини, вчинена з метою експлуатації, щодо неповнолітнього та малолітнього його опікуном та піклувальником, щодо кількох осіб, повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, а також замах на такий злочин;

ч. 3 ст. 332 – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, з корисливих мотивів;

ч. 3 ст. 358 – підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з метою використання його підроблювачем, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Максимальне покарання за ці злочини – до п’ятнадцяти років позбавленням волі з конфіскацією майна або без такої. Двом затриманим суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі понад два млн грн. Правоохоронці встановлюють повне коло причетних до злочинної схеми.