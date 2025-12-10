Міноборони вперше закуповує бронековдри для фронту: придбають 5 300 одиниць

Міністерство оборони повідомило про старт закупівель універсальних польових тентів — бронековдр, які мають посилити захист українських військових на передовій. Це перша така закупівля, зазначають у відомстві.

Бронековдри забезпечують захист від уламків артилерійських снарядів, мін, гранат та інших вибухонебезпечних елементів. Їх можна використовувати під час переміщення відкритою місцевістю, для укриття бліндажів і позицій, за відсутності бронювання у транспорті, а також під час евакуації поранених.

Кожен виріб оснащений м’яким балістичним пакетом, чохлом, індивідуальною сумкою, набором для дрібного ремонту та маркуванням із QR-кодом для швидкого доступу до інструкції. Бронековдри виготовлятимуть у камуфляжі ММ-14 та вони зберігатимуть захисні властивості у широкому температурному діапазоні.

Міноборони планує закупити перші 5 300 одиниць на суму понад 132 млн грн.