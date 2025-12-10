В Одесі викрили організаторів нелегального “онлайн-покеру”: щомісячний обіг перевищував пів мільйона

Бюро економічної безпеки повідомило про викриття групи осіб в Одесі, які організували нелегальний онлайн-покер без ліцензії. За оцінками слідства, щомісячний обіг сервісу перевищував 500 тисяч гривень.

В Одесі викрили групу, яка без ліцензії проводила азартні онлайн-ігри / Фото: БЕБ

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили групу осіб, які організували незаконні азартні онлайн-ігри через спеціальний мобільний застосунок. Як повідомили у відомстві, двоє жителів Одеси налагодили роботу «онлайн-покеру», де гравці переказували кошти на рахунки адміністраторів і отримували електронні жетони для участі у грі.

Учасники могли як виграти кошти, так і втратити все залежно від карткової комбінації. За оцінками детективів, щомісячний обіг нелегального сервісу становив понад пів мільйона гривень.

Під час обшуків у Пересипському районі Одеси вилучено мобільні телефони, покерні карти, фішки, чорнові записи та автомобіль, який використовувався для реклами сервісу.

Організаторам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України — незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.