        Петиція про заборону російськомовних версій сайтів в Україні зібрала необхідні 25 тисяч голосів

        Сергій Бордовський
        10 Грудня 2025 08:55
        Ілюстративне фото з мітингу у Харкові проти використання російської мови, 27 січня 2020 року / Фото: УНІАН
        Ілюстративне фото з мітингу у Харкові проти використання російської мови, 27 січня 2020 року / Фото: УНІАН

        Електронна петиція про заборону створення та функціонування російськомовних версій сайтів в Україні набрала необхідні 25 тисяч голосів. Її автор, Олександр Леоненко, закликає уряд розробити відповідний законопроєкт.

        Електронна петиція, автором якої є Олександр Леоненко, набрала встановлені 25 тисяч голосів, необхідних для подання на розгляд Кабінету Міністрів України. У документі автор ставить питання про доцільність існування російськомовних версій сайтів в Україні та пропонує повністю заборонити їх створення і функціонування.

        У тексті петиції зазначено, що російськомовний контент не є необхідним ані для українців, які відповідно до частини 1 статті 6 Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» зобов’язані володіти державною мовою, ані для громадян інших країн, для яких міжнародною мовою є англійська.

        Автор називає російськомовні версії українських сайтів «колоніальним рудиментом» і «загрозою інформаційній безпеці», наголошуючи, що російська мова використовуються країною-агресором як інструмент культурного та інформаційного впливу.

        У петиції міститься вимога до уряду розробити законопроєкт, який передбачатиме повну заборону російськомовних версій сайтів, а також внести зміни до статті 27 мовного закону щодо можливості створення версій «іншими мовами, крім російської».

        Окремий пункт — запровадження відповідальності для власників та адміністраторів сайтів за порушення цієї заборони, включно зі штрафами та блокуванням ресурсу до усунення порушень.

        У тексті підкреслюється, що в умовах війни важливо остаточно позбавити російську мову будь-яких привілейованих позицій в інформаційному просторі України, що, на думку автора, сприятиме зміцненню мовної політики та протидії гібридним впливам.


