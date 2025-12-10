Японія підняла винищувачі через спільний патруль авіації Китаю та РФ поблизу своїх кордонів

Японія підняла винищувачі для моніторингу спільного патруля російських та китайських військових літаків у регіоні. У Токіо заявили, що операція мала очевидний характер демонстрації сили проти Японії.

Про це пише Reuters.

Японія підняла винищувачі для спостереження за спільним патрулем російських і китайських військово-повітряних сил, повідомило Міністерство оборони Японії у вівторок. За даними відомства, два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95, здатні нести ядерне озброєння, вилетіли з Японського моря до Східнокитайського моря, де зустрілися з двома китайськими бомбардувальниками H-6 та здійснили «далекий спільний політ» над Тихим океаном.

Міністерство додало, що до групи приєдналися чотири китайські винищувачі J-16, коли бомбардувальники виконали переліт між островами Окінава та Міяко. Протока Міяко між ними класифікується як міжнародні води. Японія також зафіксувала паралельну активність російських сил у Японському морі: літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та два винищувачі Су-30.

Міністр оборони Японії Сіндзіро Коідзумі у дописі в соцмережі X у середу заявив, що спільні операції РФ і Китаю були «очевидно спрямовані на демонстрацію сили проти нашої країни, що викликає серйозну стурбованість для нацбезпеки». Він додав, що винищувачі Сил самооборони «строго виконали заходи ідентифікації у повітряному просторі».

Російські агентства з посиланням на Міноборони РФ повідомили, що спільний політ тривав вісім годин. Тим часом військові Південної Кореї заявили, що сім російських та два китайські літаки увійшли до її зони ППО.

Ескалація відбувається на тлі інциденту, коли Японія заявила в неділю, що винищувачі з китайського авіаносця навели радар на японські військові літаки, тоді як Пекін це спростував. Активність Китаю посилилася після заяви прем’єр-міністерки Сане Такаїчі минулого місяця про те, що Токіо може відповісти на будь-які дії Китаю проти Тайваню, якщо вони становитимуть загрозу для Японії.

Китай і Росія останніми роками активізували військову співпрацю, проводячи спільні навчання, зокрема тренування протиракетної оборони на території РФ та бойові морські стрільби у Південно-Китайському морі.