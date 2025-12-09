На території Ладижинської ТЕС пройшли обшуки: у прокуратурі назвали причину

На Ладижинському водосховищі виявили викид мазуту. Прокуратура порушила кримінальне провадження та провела обшуки на території Ладижинської ТЕС.
Про це повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі.
Прокурорами Гайсинської окружної прокуратури зафіксовано факт викиду мазуту в акваторію Південного Бугу біля Ладижинської ТЕС.
Наразі проведено невідкладні обшуки на території Ладижинської ТЕС, відібрано зразки води, ґрунту і забруднюючої речовини для лабораторних та експертних досліджень.
Тривають першочергові слідчі дії з метою встановлення осіб, причетних до забруднення водойми.
Досудове розслідування розпочато за ч. 1 ст. 242 КК України.