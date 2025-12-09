        Кримінал

        На території Ладижинської ТЕС пройшли обшуки: у прокуратурі назвали причину

        Галина Шподарева
        9 Грудня 2025 18:13
        читать на русском →
        Ладижинське водосховище / Фото: Вінницька обласна прокуратура
        Ладижинське водосховище / Фото: Вінницька обласна прокуратура

        На Ладижинському водосховищі виявили викид мазуту. Прокуратура порушила кримінальне провадження та провела обшуки на території Ладижинської ТЕС.

        Про це повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі.

        Прокурорами Гайсинської окружної прокуратури зафіксовано факт викиду мазуту в акваторію Південного Бугу біля Ладижинської ТЕС.

        Реклама
        Реклама

        Наразі проведено невідкладні обшуки на території Ладижинської ТЕС, відібрано зразки води, ґрунту і забруднюючої речовини для лабораторних та експертних досліджень.

        Тривають першочергові слідчі дії з метою встановлення осіб, причетних до забруднення водойми.

        Досудове розслідування розпочато за ч. 1 ст. 242 КК України.

        Мазут у Ладижинському водосховищі / Фото: Вінницька обласна прокуратура

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини