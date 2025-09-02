У напрямку Криму рухається десятитонна пляма з нафтопродуктами

У Чорному морі зафіксовано масштабне забруднення нафтопродуктами після витоку біля Новоросійська, що стався 29 серпня.

За оновленими супутниковими даними, площа нафтової плями сягнула 350 квадратних кілометрів, а обсяг забруднення перевищує 10 тонн.

Наразі нафтова пляма рухається у напрямку окупованого Криму, проходячи південніше Керченської протоки. Водночас частина нафтопродуктів може досягти берега північніше Анапи.

Ще 30 серпня площа плями оцінювалася у 75 кв. км, а витік — у 4–5 тонн, проте масштаби аварії виявилися значно більшими.

29 серпня під час проведення вантажної операції з танкером у акваторії морського порту Новоросійськ було зафіксовано витік нафтопродуктів. Каспійський трубопровідний консорціум вивів з експлуатації на невизначений термін один із трьох виносних причальних пристроїв (ВПП) — ВПП-2 — на своєму морському терміналі під Новоросійськом після нештатної ситуації.