У Криму вночі атаковано ключову електропідстанцію в Красноперекопську

У ніч на 22 листопада жителі окупованого Красноперекопська повідомляли про серію вибухів у районі Кримського содового заводу, зазначили у ASTRA. OSINT-аналіз каналу вказує, що на опублікованому відео зафіксовано момент атаки на електропідстанцію за адресою: вулиця Північна, 14.

Йдеться про магістральну підстанцію 220 кВ «Красноперекопськ», яка є ключовим вузлом високовольтної мережі та забезпечує транзит і розподіл електроенергії на півночі Криму. Поруч розташована заводська підстанція ПС 220/6 кВ «Сода» Кримського содового заводу.

Про сильні вибухи в районі підприємства також повідомив телеграм-канал Кримський вітер. За його даними, удар припав саме по одному з найважливіших енергетичних вузлів півострова, розташованому біля території заводу.

