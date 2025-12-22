        Кримінал

        1000 доларів за автомат Калашникова: троє жителів Львівщини торгували зброєю по всій Україні

        Галина Шподарева
        22 Грудня 2025 19:10
        Затриманий за підозрою в торгівлі зброєю / Фото: Одеська обласна прокуратура
        Троє жителів Львівщини організували незаконну торгівлю автоматами Калашникова. Вартість одного автомата становила близько 1000 доларів.

        Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

        Оборудку викрили правоохоронці Одещини. Реалізація зброї здійснювалася, як під час особистих зустрічей із покупцями, так і шляхом надсилання поштових відправлень.

        Під час контрольних заходів та слідчих дій вилучено кілька одиниць придатної до стрільби бойової зброї.

        У ході контролю за вчиненням злочину підозрюваних затримали на території Львівської області. Під час обшуків вилучили зброю, 40 тис. доларів готівкою, мобільні телефони.

        Затриманим повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами   (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України). Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.

        Вилучена зброя та гроші / Фото: Одеська обласна прокуратура

