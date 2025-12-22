На Волині п’ять ділянок водного фонду приватизували через підставних військових, збитки — понад 8,3 млн грн, — ДБР

Працівники ДБР викрили незаконне виведення у приватну власність земель водного фонду в Луцькому районі Волинської області за участі підприємця, колишнього керівника обласного управління Держгеокадастру та депутата районної ради. Ділянки безоплатно оформлювали на підставних військовослужбовців, збитки державі перевищили 8,3 млн грн.

Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, фактичний керівник одного з підприємств, який у минулому був депутатом обласної ради, організував передачу у приватну власність земель водного фонду. Формально ділянки безоплатно оформлювали на підставних військовослужбовців, однак кінцевим власником ставав сам ексдепутат. Унаслідок цього держава зазнала збитків на понад 8,3 млн гривень.

Реклама

Реклама

Завдяки особистим зв’язкам організатор залучив до протиправних дій тодішнього начальника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області та депутата районної ради. Усі троє діяли узгоджено.

Депутат райради очолював комісію з питань сільського господарства, екології та земельних ресурсів, тож добре орієнтувався у процедурі передачі земельних ділянок. Саме він підшукав п’ятьох військовослужбовців зі статусом учасників бойових дій, які мають право на безоплатне отримання землі. Використовуючи їхні персональні дані та документи — без участі самих військових — оформили землевпорядну документацію.

Через посадовця Держгеокадастру до оборудки залучили також підприємство, що надає послуги у сфері інжинірингу, геодезії та геології. Воно розробило проєкти землеустрою для ведення особистого селянського господарства без особистих звернень або участі військовослужбовців.

Від їхнього імені до Держгеокадастру подали заяви на отримання дозволів на відведення земельних ділянок за межами населених пунктів Боратинської громади Луцького району.

Ділянки земля біля Стиру / Фото: ДБР

“Посадовець Держгеокадастру достеменно знав, що частина ділянок розташована на землях водного фонду — у прибережній захисній смузі річка Стир, які за законом не можуть передаватися у приватну власність. Попри це, він підписав накази про їх відведення без зміни цільового призначення”, — розповіли в ДБР.

Таким чином незаконно приватизували п’ять земельних ділянок площею по 2 гектари кожна. За даними слідства, кінцевим власником усіх ділянок став організатор оборудки. Причетність військовослужбовців та державного реєстратора речових прав наразі перевіряють.

Загальна сума завданих державі збитків перевищує 8,3 млн гривень.

Дії фігурантів кваліфікували за такими статтями Кримінального кодексу України:

підприємця — ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України;

депутата районної ради — ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України;

колишнього керівника Держгеокадастру — ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до шести років.

Двом підозрюваним вже обрали запобіжні заходи. До суду також подали клопотання про обрання запобіжного заходу підприємцю. Крім того, готують цивільний позов для повернення незаконно відчужених земель у державну власність.