Серед українців, яких окупанти вивезли з Сумщини до РФ, були діти та військові, — Зеленський

Серед 52 цивільних громадян, яких росіяни 20 грудня вивезли до Росії з села Грабовське Сумської області, були діти. Також в полон потрапили українські військові.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу в Дипломатичній академії України 22 грудня, пише Суспільне.

За новими даними, у прикордонному селі Грабовське залишалося 52 цивільних жителі, які раніше відмовлялися евакуюватися. За словами Зеленського, ці громадяни “мали тісні контакти з росіянами й не очікували, що вони зайдуть і візьмуть їх у полон”.

Реклама

Реклама

Серед вивезених до Росії 52 українців було близько 17 чоловіків призовного віку, решта — жінки та діти. Також російські військові захопили у полон 13 українських військовослужбовців

Нагадаємо, 20 грудня стало відомо, що росіяни вивезли до РФ понад пів сотні жителів села Грабовського, що у 200 метрах від російського кордону. За даними начальника відділу комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктора Трегубова, жителів Грабовського вивезла 36 російська бригада.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив про незаконність дій військових РФ. За його даними, 50 цивільних українців утримували без доступу до засобів зв’язку та належних умов, а 20 грудня примусово вивезли на територію РФ, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.