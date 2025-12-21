Російські військові вивезли мешканців українського села, перейшовши кордон у Сумській області

Підрозділ російської армії увійшов на територію України біля села Грабовське в ніч на суботу, стверджує «Кордон Медіа». За даними видання, у селі залишалося близько півсотні мешканців, які підписали відмову від евакуації. Російські військові вивезли їх до Росії для проведення «фільтраційних заходів».

Офіційного підтвердження немає ні з російської, ні з української сторони. Тим часом після появи публікацій глава військової адміністрації Сумської області Олег Григоров оголосив про евакуацію жителів Краснопільської громади, до якої входить і Грабовське. За словами Григорова, мова йде, зокрема, про тих, хто раніше відмовлявся залишати свої будинки.